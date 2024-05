Kultur in Grevenbroich Künstler beschäftigen sich in ihren Werken mit Krieg und Antisemitismus

Frauenpower vor der Kamera: Birgit Martin ist mit einem Film vertreten. Wie kann das Auf und Ab im Leben besser dargestellt werden als durch einen Paternoster? Diese alten Aufzüge sind rar geworden, im Hauptfinanzamt in Düsseldorf war sie fündig geworden. Der Film ist interessant, weil er die Neugier weckt: Die unterschiedlichsten Frauen sind im Sekundentakt zu sehen: Stolze Diven, abgekämpfte Frauen, mondäne Damen in atemberaubend schönen Kleidern, taffe Mädels mit schwarzer Lederjacke, eine Putzfrau und viele, viele andere mehr. Die Präsentation der Vielfalt der Frauen in einem Paternoster ist eine tolle Idee.