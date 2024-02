Clemens Schelhaas stellt im Kulturtreff „Ehemalige Synagoge“ aus Fotograf aus Grevenbroich zeigt Gesichter und Bauten der großen Weltreligionen

Immer wieder sind auch Fotos von Grevenbroich zu sehen. Ein Beispiel ist das Bild vom jüdischen Friedhof. Was auf diesem Foto zu sehen ist: Ein Grabstein, auf dem die Angehörigen Steine abgelegt haben – Steine statt Blumen. Eine Fronleichnamsprozession in Elsen, nach alter Tradition, ein Kommunionkind und die Kirche von Alt-Elfgen stehen für das Christentum. In Cordoba hat Schelhaas einen der größten Sakralbauten der Welt fotografiert. Im achten Jahrhundert als Moschee erbaut, wurde das Gotteshaus im 133. Jahrhundert als Kirche geweiht. Das Foto von der Koutoubia-Moschee in Marrakesch hängt neben dem vom Minarett der Moschee am Hammerwerk in Grevenbroich.