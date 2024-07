Neue Ausstellung im Kloster Langwaden Ein kreativer Dreiklang von Lyrik und Fotokunst

Klöster in der Region, wie das in Langwaden und auch das Nikolauskloster in Jüchen, werden immer mehr zu Orten, wo Menschen jeden Alters, jeder Nationalität und auch ohne Ansehen der Religion zusammenkommen. Die Kunst spielt dabei zunehmend eine Rolle. Ob es die von Jordan im Kloster Langwaden gemeinsam mit dem Prior vor acht Jahren gestartete Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe ist, oder die Reihe der Benefizausstellungen zugunsten des Fördervereins Nikolauskloster, die zu Pfingsten 2025 fortgesetzt wird. Auch mit Lesungen und sonstiger Art von Wortbeiträgen, wie nun in Langwaden, ziehen solche kulturellen, sozialen und auch religiösen Veranstaltungen zunehmend ein breiteres Publikum an.