Politik in Grevenbroich : Ausschuss stellt die Denkmalschutz-Frage

Die etwa 500 Meter lange Turbinenhalle des Kraftwerks Frimmersdorf soll voraussichtlich als „Denkmal“ erhalten bleiben. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Ausschuss für Strukturwandel ist sich einig: Aus dem im Oktober vom Netz gegangene Kraftwerk Frimmersdorf darf kein „Museum“ werden. Die frei werdenden Flächen sollen vielmehr für hochwertige Gewerbe- und Industriearbeitsplätze genutzt werden. Was den Politikern unklar ist: Was hat der Landschaftsverband am Standort vor – und worüber spricht der Bürgermeister seit Monaten mit den obersten Denkmalschützern?