Feuerwehreinsatz : Stadtalarm wegen ausgetretener Chemikalie

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Grevenbroich Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Donnerstagmorgen an der Aluminiumstraße im Einsatz. Bei Hydro sollte eine Chemikalie austreten. Drei Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass etwa 50 Liter einer Flüssigkeit aus einer Leitung ausgetreten waren“, sagt Einsatzleiter Michael Wolff von der Feuerwehr Grevenbroich. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Stoff durch Mitarbeiter des Betriebes zunächst als Flusssäure klassifiziert. „Da Flusssäure eine sehr aggressive Wirkung hat, wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert“, erklärt Wolf. Zudem wurden Chemie-Experten von der Feuerwehr Jüchen und der Bayer AG hinzugezogen sowie Spezial-Schutzanzüge aus Neuss angefordert.

Da zu dieser Zeit von einer langen Einsatzdauer ausgegangen wurde, wurden zusätzliche Einheiten der Feuerwehr alarmiert. Im weiteren Verlauf konnte durch eine Probenentnahme festgestellt werden, dass es sich bei dem Stoff nicht um Flusssäure handelte. Die ausgetretene Chemikalie wurde als dreiprozentige Schwefelsäure eingestuft. Daraufhin übernahm die Werkfeuerwehr die Einsatzstelle. Alarmiert worden waren alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich. Ein Teil der Kräfte besetzte die Feuerwache, um bei weiteren Einsätzen eingreifen zu können. Zudem waren insgesamt vier Rettungswagen und ein Notarzt beteiligt.

Parallel kam es gegen 11.30 Uhr zu einer weiteren Alarmierung im Stadtgebiet. Ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Rommerskirchen war mit seinem Opel in den Straßengraben gefahren. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil der Senior angeblich in seinem Auto eingeklemmt wurde, was sich aber nicht bestätigte. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Einheiten Frimmersdorf/Neurath und Kapellen konnten wieder abrücken.

(NGZ)