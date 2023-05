Ausbildung im Haus St. Martinus in Wevelinghoven Wo Senioren individuell leben können

Im Haus St. Martinus geht es auf Mittag zu. Gerade gab es einen Gottesdienst, und dann folgten die ersten Veranstaltungen, es wurde gesungen, gebastelt und gespielt. Jetzt aber haben viele Appetit bekommen. Danach ist vielleicht ein wenig Mittagsruhe gefragt. So ist der Morgen ein Stück vom Alltag der Menschen, die in der Seniorenhilfe in Wevelinghoven leben: Ganz nah liegt die Stadt, ganz nah auch die Spazierwege im Bend, ganz nah auch alle Menschen, die dafür sorgen, dass sich die Senioren im Haus wohlfühlen.