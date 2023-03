Probealarm in Grevenbroich Ausbau des Sirenen-Netzes stockt wegen Lieferproblem

Nach einem 2021 gefassten Beschluss der Politik wollte die Stadt beim Ausbau des Warnnetzes mehr Tempo machen. Für eine Vollabdeckung des Stadtgebietes sind, wie Stadtsprecher Lukas Maßen erklärt, 22 Sirenen erforderlich. Statt wie vorher jährlich ein oder zwei Sirenen sollten bereits 2022 zu den zehn vorhandenen vier weitere Sirenen aufgebaut werden – in Hemmerden und Langwaden sowie an zwei anderen Standorten. Das Problem: Getan hat sich offensichtlich nichts. Seit März 2022 ist keine einzige Sirene dazugekommen. „Geplant ist, dass im April die nächsten zwei Sirenen installiert werden, und zwar am Feuerwehrhaus in Hemmerden und am Kirmesplatz in Langwaden“, kündigte Maaßen jetzt am Donnerstag auf Anfrage an. Das sind genau die Stadtteile, in denen schon 2022 Sirenen aufgebaut werden sollten. „Leider sind die Lieferprobleme bei Sirenenanlagen enorm, so dass das Ziel der Vollabdeckung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird“, erklärt Maaßen.