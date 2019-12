UWG Grevenbroich wird 25 Jahre alt : Aus Müllverbrennungs-Gegnern wurde Wählergemeinschaft

Fraktionschef Carl Windler (r.) und UWG-Vorsitzender Leo Oehmen (2.v.l.) mit den Silberjubilaren Martina Flick und Willibert Müller. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Mit einer Bürgerinitiative gegen eine in Neurath geplagte Müllverbrennungsanlage fing alles an. Dass aus der BI einmal eine Wählergemeinschaft werden würde, hatte damals niemand gedacht – „und erst recht nicht, dass wir so lange existieren würden“, sagt Willibert Müller. Sozusagen seit der „ersten Stunde“ ist der Neurather Mitglied der UWG, die jetzt ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

„Nach dem erfolgreichen Protest gegen die Müllverbrennung haben uns viele Bürger aufgefordert, politisch weiter zu machen“, blickt Fraktionschef Carl Windler in die Geschichte der UWG. Relativ schnell habe sich die Wählergemeinschaft zu einer festen Größe in der Grevenbroicher Kommunalpolitik entwickelt. „Auch weil sie immer wieder den Finger in die Wunde legte, wenn es Absprachen zwischen den großen Fraktionen gab“, sagt Windler. Am Erfolg der UWG, die drittstärkste Fraktion im Rat stellt, hätten vor allem seine beiden Vorgängerinnen Hildegard Florack und Martina Flick einen großen Anteil gehabt.

Großartigen Streit habe es in den 25 Jahren innerhalb der Wählergemeinschaft nicht gegeben – abgesehen von Meinungsverschiedenheiten, die zum Austritt einiger Mitglieder und zur Gründung der Aktiven Bürger Grevenbroich (ABG) führten. Aber das ist Vergangenheit, längst gehören die ehemaligen ABGler wieder zu den Unabhängigen. „Ich bin dankbar dafür, dass das letztendlich so gut gelaufen ist“, sagt UWG-Vorsitzender Leo Oehmen.

Zurzeit arbeitet die Wählergemeinschaft daran, alle Kommunalwahlkreise im Stadtgebiet mit Kandidaten zu besetzen. „Dabei gilt es sicherstellen, dass wir unsere Position im Rat behalten, besser noch ausbauen können“, betont Carl Windler. Ganz so leicht sei die Kandidatenfindung jedoch nicht, denn: „Der Zulauf zu den politischen Vereinigungen ist heute nicht mehr so groß wie noch vor 20 Jahren“, meint der Fraktionschef. „Aber damit hat ja jeder Verein zu kämpfen.“