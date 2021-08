Diamantene Hochzeit in Wevelinghoven : Aus der Jugendliebe wurde eine 60 Jahre währende Ehe

Wevelinghoven Bei Herbert Kremkus war es Liebe auf den ersten Blick, als er seine spätere Frau Edith zum ersten Mal sah. Bei ihr hat’s ein bisschen gedauert – aber gehalten. Denn am 11. August sind die beiden 60 Jahre standesamtlich verheiratet und können ihre Diamantene Hochzeit feiern.

Edith (83) wurde in Duisburg geboren. Nach der Volksschule machte sie eine Lehre zum Verkäuferin. Herbert (85) floh mit seiner Mutter und zwei Geschwistern aus Ostpreußen in den Westen. Mit der Familie zog er nach Duisburg, wo er zunächst eine Maurerlehre absolvierte. Wie seine spätere Frau gehörte er zur Baptistenkirche. Dort kam es bei einer Veranstaltung für Jugendliche zur ersten nachhaltigen Begegnung.

Edith war 15, Herbert 17. „Dabei hat mein Vater mich damals quasi gezwungen, dorthin zu gehen, damit aus mir kein Stubenhocker wird“, erinnert sich der Jubilar. Die beiden waren lange verlobt, bevor sie 1961 heirateten. Vorher hatte Herbert Kremkus in Holzminden eine Fortbildung zum Bauingenieur absolviert. Beruflich war er viel unterwegs, da er als Bauleiter für schlüsselfertiges Bauen zuständig war. 1961 zog das Paar mit Tochter Martina nach Wevelinghoven, wo sie zunächst am Marktplatz wohnten.

„Das Haus in dem wir heute noch leben, haben wir zuerst gemietet und später gekauft“, erzählt die Jubilarin. Ihr Ehemann blieb bis zur Rente bei der Strabag in Düsseldorf. Im Garten ist er der Mann fürs Grobe. „Meine Frau sucht die Plätze aus, wo was gepflanzt werden soll, und zupft Unkraut“, erzählt der Jubilar. Sein großes Hobby ist das Malen. „Wenn es still ist im Haus, weiß ich, er sitzt unter dem Dach an seiner Staffelei““, erzählt die Jubilarin und freut sich über die wunderschönen Ölbilder, die das gemeinsame Heim verschönern.