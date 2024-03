Zukunftsplanungen für das Kraftwerk Frimmersdorf Aus Industriefläche soll Gewerbegebiet werden

„Eine solche Änderung ist aus stadtentwicklungspolitischer Sicht in Grevenbroich vertretbar und auch wünschenswert“, sagt Krützen. Zwar gehe mit der Änderung des Regionalplanes auch ein Verlust an Flächen für industrielle Nutzungen einher, doch dieser Verlust könne an anderer Stelle kompensiert werden.