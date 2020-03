Diamanthochzeit in Grevenbroich : Aus einem Tanz wurden 60 gemeinsame Jahre

Diamanthochzeit in Grevenbroich

Grevenbroich Lothar und Hedi Bernecker haben Grund zum Feiern, am 26. März vor 60 Jahren gaben sich die beiden auf dem Standesamt von Büderich und in der evangelischen Kirche von Oberkassel das Ja-Wort fürs Leben.

Lothar Bernecker (82) wurde in Danzig geboren. Im Jahr 1945 zog seine Familie über Berlin und Nordhorn schließlich nach Büderich, wo Lothar zur Schule ging. In Neuss erlernte er den Beruf des Speditionskaufmanns, blieb drei Jahre beim Unternehmen Danzas, ehe er als Handelsvertreter für Sport- und Freizeitmoden selbstständig arbeitete. Insgesamt 60 Jahre lang war er beruflich in der Branche aktiv.