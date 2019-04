Diamanthochzeit in Grevenbroich-Langwaden: Aus einem Café-Besuch wurden bislang 60 Ehejahre

Langwaden (uwr) Vor 60 Jahren, am 3. März 1959, gaben sich Jakob Cremer und seine Frau Agnes im Neusser Rathaus das Ja-Wort. Vier Wochen später erhielten beide im Quirinus-Münster den kirchlichen Segen für ihre Ehe.

Gefeiert wurde die Diamant-Hochzeit mit Familie und Freunden am Sonntag nach der Heiligen Messe im Kloster Langwaden. Jakob Cremer (84) wuchs in Wevelinghoven auf und stieg nach dem Zweiten Weltkrieg in das Baugeschäft seines Vaters ein. Das Unternehmen expandierte, hatte schließlich 40 Angestellte. Er übergab es mit dem Eintritt in den Ruhestand an einen Nachfolger.

Seine Agnes lernte er 1952 als 18-Jähriger im Café Esser in Wevelinghoven kennen. Sie war 16, stammt aus Aachen und landete nach dem Krieg in Neuss, wo sie in der Bäckerei und Konditorei ihres Vaters arbeitete. Das junge Ehepaar ließ sich in Wevelinghoven nieder. Vor 23 Jahren zogen Cremers nach Langwaden. Tochter Christine (59) wohnt mit ihrem Mann in Mönchengladbach, Gabriele (54) mit ihrem in Neuenhoven. Vier Enkel Jane (33), Johannes (32), Franziska (23) und Jascha (21) besuchen die Großeltern gerne und regelmäßig.