Neues italienisches Restaurant in Grevenbroich Aus der Commerzbank wird eine Trattoria

Grevenbroich · Seine Pizzeria „La Dolce Vita“ ist in Neurath längst zu einem Begriff geworden. Nun schafft sich Lumia Calogero ein zweites Standbein in der Innenstadt. In einer ehemaligen Bank-Filiale entsteht „A Tavola“.

16.05.2023, 04:50 Uhr

Lumia Calogero öffnet bald sein italienisches Restaurant in der ehemaligen Commerzbank-Filiale an der Karl-Oberbach-Straße. Foto: Wolfgang Walter

Von Ursula Wolf-Reisdorf

Die Karl-Oberbach-Straße in Grevenbroich wird mehr und mehr zur Schlemmermeile. Denn neben den bestehenden Restaurants – „Alte Schmiede“, „Fräuleinswunder“ und „Dreierlei“ – wird demnächst gleich neben dem Eiscafé Orly die Trattoria „A Tavola“ (der Tisch) eröffnen. „Mit guter, ehrlicher italienischer Küche“, verspricht deren Chef Lumia Calogero.