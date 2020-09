Goldhochzeit in Neukirchen : Aus dem Schützenfest wurden 50 Ehejahre

Neukrichen Margret und Toni Heidkamp feiern heute ihre Goldhochzeit. Sie lernten sich auf dem Neukirchener Schützenfest kenne, vier Jahre später wurde geheiratet.

Heute vor 50 Jahren wurden Margret und Toni Heidkamp auf dem Standesamt in Neukirchen getraut. Zwei Wochen später gaben sie sich in St. Jakobus das Ja-Wort fürs Leben. „Als Standesbeamter hat uns mein Onkel Toni Rütten getraut“, erzählt die Jubilarin (70). Sie wurde in Neukirchen geboren. Nach der Volksschule machte sie im Lebensmittelgeschäft der Eltern eine Lehre. Auf dem Schützenfest in Neukirchen traf sie ihren späteren Ehemann zum ersten Mal.

Toni (76) wurde in Düsseldorf geboren. Nach der Schule machte er eine Lehre als Gärtner im elterlichen Betrieb. „Als junger Mann bin ich mit Freunden über die Schützenfeste gezogen und habe in Neukirchen Margret getroffen und sie zum Tanzen aufgefordert“, erinnert er sich. Vier Jahre später wurde geheiratet, das junge Paar zog ins Haus der Brauteltern. Später sattelte Toni beruflich um und führte im Geschäft, das er mit seiner Frau übernahm, eine Postfiliale. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Tochter Sabine geboren, die heute mit der Familie in Hemmerden lebt. Tochter Alexa wohnt mit Mann und Kindern im Haus der Eltern. „Mein Hobby ist das Schützenwesen“, bekräftigt der Jubilar. Seit 63 Jahren gehört er zum Schützenverein in Düsseldorf-Flehe, seit 46 Jahren zu den Sappeuren in Neukirchen. Auf dem Innenhof zeugen große Bilder vom starken Bezug zum Heimatbrauchtum. 1989 war das Paar Königspaar.