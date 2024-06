Millionenschwerer Betrugsfall wird verhandelt 90 Luxusautos in Grevenbroich gepfändet – Prozessauftakt gegen mutmaßliche Steuerhinterzieher

Am Landgericht in Düsseldorf beginnt diesen Donnerstag, 9.30 Uhr, ein außergewöhnlicher Prozess, in dem sich fünf Männer unterschiedlicher Staatsangehörigkeit (darunter ein 46-Jähriger aus Neuss) wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung verantworten müssen. Es geht um einen beispiellosen Fall des Steuerbetrugs: um einen Schaden von 37 Millionen Euro allein in Deutschland (Az.: 014 KLs 2/24). Wie die Europäische Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, steht der Fall in Zusammenhang mit einem großen Zoll-Einsatz vor einem Jahr in Grevenbroich. Im Juni 2023 hatten Fahnder hier nahezu den gesamten Fahrzeugbestand eines Autohauses gepfändet und mehrere Räume durchsucht.