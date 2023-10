Lange-Walker-Gelände in Grevenbroich Aufnahmelager für 600 Flüchtlinge bei Kapellen geplant

Die Stadt stößt bei der Unterbringung geflüchteter Menschen an ihre Grenzen. Der Zustrom reißt aber nicht ab: Grevenbroich werden immer mehr Flüchtlinge zugewiesen, allein diesen Oktober sollen es mehr als 70 gewesen sein. Zu Beginn des neuen Jahres sollen alle Kapazitäten erschöpft sein, auch in den Zelten am Hagelkreuz. Aktuell sind nur noch 76 Plätze frei. Um des Platzproblems Herr zu werden, will sich die Stadt jetzt auf drei große Standorte für die Unterbringung konzentrieren.