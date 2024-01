Solarkraftanlagen auf Stadtgebäuden Auf welchen Schuldächern bald Strom produziert werden soll

Als erstes ist das Pascal-Gymnasium an der Reihe: Auf dessen Dachfläche soll im ersten oder zweiten Quartal 2024, also bis Ende Juni, eine Solaranlage mit 96 Kilowatt-Peak (kWp) installiert werden. Im vierten Quartal soll die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt folgen, die eine 99-kWp-Anlage aufs Dach bekommt. Noch nicht fest steht, ob im gleichen Quartal, also bis Ende 2024, auch auf dem Erasmus-Gymnasium eine FV-Anlage errichtet wird. Die Umsetzung des Projekts erfolgt laut Stadtsprecher Lukas Maaßen wegen einer Dachsanierung „eventuell später“. Diese Solaranlage wird mit 73 kWp Leistung etwas kleiner ausfallen als die beiden anderen.