Goldhochzeit in Neuenhausen : Auf Sizilien die Ehe versprochen

Seit 50 Jahren ein Ehepaar: Christine und Francesco Barranco. Foto: Dieter Staniek

Neuenhausen Christine und Francesco Barranco feiern am Freitag ihre Goldene Hochzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Wolf-Reisdorf

Christine (66) und Francesco Barranco (72) traten vor 50 Jahren in einer Kirche in Santa Caterina Villarmosa auf Sizilien vor den Altar. Ihren Bund fürs Leben wird das Goldhochzeitspaar heute in St. Joseph erneuern.

Francesco Barranco ist gebürtiger Sizilianer. Im Alter von 14 Jahren kam er nach Grevenbroich. „Mir hat die Stadt direkt gefallen, ich lernte ruckzuck Deutsch und fand Arbeit“, erinnert sich der Jubilar, der zuletzt im Grünflächenamt der Stadt arbeitete. Zu ersten Begegnung mit seiner in Kaster geborenen Frau kam es in der Elsener Kneipe „Schwarze Liesel“, in der sich Italiener, Spanier und Deutsche trafen.

Barranco spielte in der spanischen Band „Los Vagos“, als Christine das Lokal betrat und er „wie vom Blitz getroffen wurde“. Zwei Jahre später heirateten die beiden in seiner Heimatstadt. Nach der Hochzeit zog das junge Paar zunächst nach Kaster. Barranco brachte seine dreijährige Tochter Petra mit in die Ehe. Ein Jahr später wurde die zweite Tochter Dorothea geboren.

Die vierköpfige Familie wohnte zunächst an der Hans-Böckler- Straße und später an der Waldwiese. 2013 zogen sie in ein eigenes Heim nach Neuenhausen, wo sie sich sehr wohl fühlen. „Manchmal sitzen wir bis spät in die Nacht im Wintergarten, hören leise Musik und freuen uns, wie gut wir es haben“, erzählt der Jubilar, der ein ausgezeichneter Sänger ist. Erst kürzlich hatte er einen Auftritt in der Bar „Fräuleinswunder“, wo er italienische Evergreens zum Besten gab. „Und weil ich meiner Frau nie einen richtigen Heiratsantrag gemacht habe, habe ich sie dort damit überrascht“, erzählt der Jubilar gerührt.