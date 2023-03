Radwandern in und um Grevenbroich Auf 42 Touren den Niederrhein entdecken

Was 2023 alles geboten wird? Die Tages- und Halbtagesausflüge führen in hganz unterschiedliche Gegenden im Rhein-Kreis und im Rheinland. Für Sonntag, 2. April ist das gemeinsame Anradeln mehrerer ADFC-Ortsgruppen angesagt. Ziel ist der Tuppenhof in Kaarst-Vorst, die sehenswerte historische Hofanlage ist Museum und Begegnungsstätte zugleich. Start zur 50 Kilometer langen Tour in Grevenbroich ist um 12 Uhr an der Villa Erckens.