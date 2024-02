Grevenbroichs Partnerkommune im sächsischen Vogtland Auch Auerbach wird Stadt der Landesgartenschau

Grevenbroich liegt am Fuße der Vollrather Höhe, Auerbach an den Ausläufern des Erzgebirges. Okay, der Vergleich hinkt etwas. Aber es gibt bald eine neue, handfeste Gemeinsamkeit zwischen den beiden Partnerkommunen: Grevenbroich war, Auerbach wird Stadt der Landesgartenschau. 2029 richtet die „Vogtland-Perle“ gemeinsam mit ihrer Nachbargemeinde Rodewisch das sächsische Großereignis aus. Ende Januar haben die beiden Städte den Zuschlag des Freistaates erhalten.