Autobahn bei Grevenbroich Auffahrunfall führte zu Sperrung der A46 in Richtung Heinsberg – weiterhin Stau

Update | Grevenbroich · Am Freitagnachmittag hat es auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg gekracht: Wegen des Unfalls wurde die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt. Am Abend gab es weiterhin lange Staus.

07.06.2024 , 18:49 Uhr

Im Berufsverkehr am Freitagnachmittag ist es auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Kapellen und Grevenbroich in Fahrtrichtung Heinsberg zu einem Unfall gekommen. Wie unsere Redaktion von der Leitstelle der Polizei in Düsseldorf erfuhr, kollidierten gegen 17 Uhr zwei Autos auf der Überholspur miteinander. Der Fahrer des vorausfahrendes Fahrzeugs erlitt dabei Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Für die Rettung musste die Richtungsfahrbahn Heinsberg kurzzeitig komplett gesperrt werden. Laut Polizei traten auch Betriebsstoffe aus. Die Folge war ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge. Der Verkehr geriet bereits ab dem Kreuz Neuss-West ins Stocken. Wie die Polizei gegen 18.45 Uhr bestätigte, konnten zwischenzeitlich alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. An einen guten Verkehrsfluss auf der Autobahn war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zu denken: Das Verkehrsaufkommen war hoch – wohl auch wegen des Fußballspiels im Mönchengladbacher Borussiapark.

(cka)