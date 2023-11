Kultur in Grevenbroich „Theater im Museum“: Programm für die nächste Spielzeit steht

Die Saison 2024 beginnt am Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, mit der Aufführung „Oper, Mutter, Geliebte – Welche Rolle spielen die Rollen?“. In einer Mischung aus Schauspiel und persönlichem Kommentar entwickelt Schauspielerin Anna Sonnenschein eine Collage, die sich um Figur, Stellung und Darstellerin dreht – und dennoch eine kleine Liebeserklärung an den Beruf zum Ausdruck bringt. Weiter geht es am Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, mit einem melancholischen Liederabend unter dem Titel „Seele“, präsentiert von Schauspieler Peter Waros und Musiker Volker Kamp.