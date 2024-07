Künstler aus Grevenbroich Atelier von Matthias Hintz wird ein letztes Mal geöffnet

Matthias Hintz hatte von Anfang der 1990er Jahre an in Hülchrath gewirkt. „Nun ist leider der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sein Atelier auflösen müssen“, sagt Clara Große: Sie und ihre Schwester wünschen sich, dass einige der Werke ein neues Zuhause finden und in gute Hände kommen. Der ehemalige Tanzsaal befindet sich an der Straße Am Zolltor 9.