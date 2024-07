Deutscher Bauherrenpreis für „Schmale Architekten“ Architektur-Oscar geht nach Hemmerden

Rund 200 Büros aus ganz Deutschland hatten sich um den begehrten Preis beworben. Insgesamt 30 von ihnen wurden von der Jury nominiert. „Schon alleine darauf darf man stolz sein“, sagt Schmale. Sein Büro war mit dem Wohnquartier „Sermer Weg“ ins Rennen gegangen, das in Hemmerden im Auftrag der Düsseldorfer Gesellschaft Rheinwohnungsbau geplant wurde. Bei der Siegerehrung in der Hauptstadt war es denn auch ein bisschen so wie bei der Verleihung der Academy Awards in Los Angeles: Erst wurden die nominierten Projekte in kurzen Filmsequenzen porträtiert, dann hieß es: „And the winner is . . .“