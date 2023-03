Nahverkehr in Grevenbroich Arbeitsgruppe soll Konzept für Bahnhöfe erstellen

Doch: „Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis erste Ergebnisse zu sehen sind“, so Maaßen, der betont, dass die „Bahnhöfe in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn liegen“. Im Stationsbericht werden die Bahn-Halte in Grevenbroich und Gustorf als „entwicklungsbedürftig“ bewertet, der in Frimmersdorf als „nicht tolerierbar“. Wegen fehlender Barrierefreiheit sieht er in Grevenbroich, Frimmersdorf und Gustorf „erhöhten“ oder „sehr hohen Handlungsbedarf“. Ein barrierefreier Umbau mit Bahnsteigen, die niveaugleichen Einstieg ermöglichen, dürfte im Rahmen des geplanten S-Bahn-Baus erfolgen – irgendwann.