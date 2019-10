Rheinisches Revier in Grevenbroich : Industrieförderung im ZRR-Beirat

Grevenbroich 19 Anrainerkommunen von Tagebau und Kohlekraftwerken haben sich zusammengeschlossen, um ihre Interessen in der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) wahrnehmen zu können. Bürgermeister Klaus Krützen bereitet sich auf seine Mitarbeit in der ZRR vor.

Grevenbroich und Jüchen hoffen darunter zu sein. Zunächst ist Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen aber nur im Beirat der ZRR, der aus mindestens 19 Vertretern der Anrainerkommunen, darunter auch Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen, bestehen soll. Der Beirat soll die ZRR strategisch beraten. Und drei Sprecher dieses Beirats sollen dann Sitz und Stimme im Aufsichtsrat erhalten. Wer diese drei Sitze einnehmen wird, ist laut Krützen noch nicht festgelegt. Er kündigt an: „Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit im Beirat werden sicher die Positionen bilden, die durch die Kommunen bereits gegenüber der ZRR benannt worden sind. Dazu gehören mit dem Schwerpunkt auf für Grevenbroich besonders relevante Belange wie die Beschleunigung von Planungsprozessen, die Berücksichtigung besonderer Flächenbedarfe und Gewerbe zur Bewältigung des Strukturwandels in der Regionalplanung.“ Auch soll es laut Krützen um die Forderung der Kommunen nach der Minimierung von Eigenanteilen bei Fördermaßnahmen gehen, wobei vor allem die finanzschwachen Kommunen in den Fokus rücken sollen. Außerdem nennt Krützen als Ziele der Arbeit im Beirat und im Aufsichtsrat die Strukturförderung für die ansässige Industrie, gerade auch in Grevenbroich, und natürlich die Versorgungssicherheit mit kostengünstiger Energie.