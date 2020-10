Rotes Kreuz in Grevenbroich : App verkürzt Wartezeit bei den Blutspende-Terminen

Rotes Kreuz in Grevenbroich

Grevenbroich Der Ortsverein Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) will die Blutspende mehr an die Folgen der Corona-Pandemie anpassen. Zum Jahreswechsel soll die Blutspende-App ein Update erhalten.

Dann sollen zeitnah die Anmeldung und auch das Ausfüllen des Fragebogens bequem vom Handy aus möglich sein. Das Ziel: Die Wartezeit und damit auch die Gesamtdauer der Blutspende zu verkürzen. Außerdem will der Verein in diesem Jahr 40 Spender an der Haustür besuchen, als Ersatz für die jährliche Blutspenderehrung.