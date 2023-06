Fast alle Apotheken schließen Darum ziehen Grevenbroicher Apotheker am Mittwoch in den Streik

Wer die Adler-Apotheke von Sebastian Leuffen in Wevelinghoven betritt, kommt zwangsläufig an einem Plakat vorbei. „Die Regierung fährt uns gegen die Wand“ steht darauf – und zu sehen ist die Zeichnung eines Apotheken-Autos, mit dem Politiker in Rot, Grün und Gelb eine Vollbremsung hinlegen. Das Poster im Eingang ist ein Zeugnis des Frustes, der sich bei vielen Apothekern angestaut hat – nicht nur bei Leuffen. Die Grevenbroicher haben sich nun vernetzt, um möglichst geschlossen Flagge zu zeigen: Sie wollen am Mittwoch ihre Filialen schließen und sich an einem bundesweiten Streik beteiligen.