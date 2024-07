Gesundheitssystem in Grevenbroich Grevenbroicher Apotheker kritisieren Lauterbachs Reformpläne

Stadtweit haben in den vergangenen Monaten drei Apotheken geschlossen: die Maxmo-Apotheke in Kapellen, die Marien-Apotheke in der Stadtmitte und die Apotheke im Montanushof. Dass die Zahl der Pharmazien seit Jahren rückläufig ist, ist aber kein Grevenbroicher Phänomen. In vielen Regionen Deutschlands werden Apotheken dichtgemacht: oft aus wirtschaftlichen Gründen, oft weil Inhaber keinen Nachfolger finden. Besonders angespannt ist die Situation im ländlichen Raum. Befindet sich eine Apotheke nicht in Top-Lage, lohnt sich der Betrieb meist kaum.