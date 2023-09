Messung hat angeschlagen Grevenbroicher sollen sich auf Bomben-Entschärfung vorbereiten

Welche Straßenzüge genau von der Evakuierung betroffen wären, will die Stadtverwaltung bekannt geben, wenn feststeht, ob es sich um eine Bombe handelt. Betroffen wäre in jedem Fall das Bahnhofsquartier mit Bahnstraße und Rheydter Straße, auch der Bahnhofsvorplatz, die Von-Goldammer-Straße und sicher auch die Rückseite des Bahnhofs. An der Station dürfte der Bahnverkehr dann zum Erliegen kommen, genauso wie der Busverkehr. „Pendlerinnen und Pendler sollten am Mittwoch Autos und Fahrräder nicht am Bahnhof parken“, sagt Lukas Maaßen.