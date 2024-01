Polizei Grevenbroich sucht Zeugen Feuerwerk explodiert in Hecke – Anwohner löschen mit Pulver

Auch wenn die Feuerwehr von einem vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel in Grevenbroich berichtet hat: Im Stadtgebiet ist rund um Silvester dennoch einiger Unfug mit Feuerwerkskörpern getrieben worden. Mehrere Fälle beschäftigen nun die Polizei. So soll ein Feuerwerk am Silvesterabend gegen 18.40 Uhr einen Heckenbrand an der Straße Am Rittergut in Noithausen entfacht haben. Das Grün ging auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Flammen auf.