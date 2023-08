Vorhaben am Bahndamm in Grevenbroich Neukirchener fürchten Einschränkungen durch geplanten Solarpark

Auf einer 1,7 Hektar großen Ackerfläche zwischen dem Sportgelände und den neuen Wohnhäusern an der Straße Am Bahndamm in Neukirchen könnte ein Solarpark mit 1700 Kilowatt-peak entstehen. Installiert werden sollen dort Solarmodul-„Tische“, unter denen künftig Schafe grasen könnten. Eine politische Diskussion über das Vorhaben hat es bislang nicht gegeben – der Tagesordnungspunkt war in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses vertagt worden. Unterlagen zu dem Vorhaben sind jedoch öffentlich einsehbar, auch hatte Investor Michael Vreden Kostenpflichtiger Inhalt im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, was am Bahndamm-Stadion errichtet werden soll.