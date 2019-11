Stadtplanung in Grevenbroich : Anwohner des Jugendparks sehen Skepsis durch Gutachten bestätigt

Grevenbroich Der Jugendpark am Bendgraben bleibt umstritten – auch nach der frühzeitigungen Öffentlichkeits-Beteiligung.

Die frühzeitige Öffentlichkeits-Beteiligung zum geplanten Jugendpark am Bendgraben hat die Anwohner in ihrer Ablehnung des Projektes bestärkt. Dies geht aus einer Mail hervor, die die Nachbarn an Bürgermeister Krützen und eine Reihe von Verwaltungsmitarbeitern und Ratspolitikern geschrieben haben. In ihrer Mail haben die Anwohner eine Reihe von planungsrechtlichen Fragen aufgeworfen, verweisen auf ihrer Meinung nach eindeutigen Aussagen aus dem Lärmgutachten zum geplanten Jugendpark und äußern die Befürchtung, dass die Stadt weder Personal noch Mittel hat, einen solchen Jugendpark in Schuss zu halten. Von einem aus dem Rathaus vorgeschlagenen Treffen Mitte Dezember erhoffen sich die Anwohner eine Klärung ihrer Fragen. Zugleich wollen sie wissen, wie die nächsten Schritte der Stadt sein werden.