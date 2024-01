Flutgrabenquartier in Grevenbroich Anwohner befürchten Parkplatz-Not bei Kirmesplatz-Verlagerung

Noch im ersten Quartal könnte es zu einem Votum des Grevenbroicher BSV kommen: Sollen Fest- und Kirmesplatz im Zuge des Quartiersumbaus an den Flutgraben verlegt werden? Die Schützen wollen sich bei einer Sonder-Versammlung entscheiden, nachdem die Stadt ihre Pläne für das Stadtviertel vorgestellt hat. Präsident Detlef Bley geht davon aus, dass so eine Sitzung „frühestens im Februar“ zustande kommen kann. Für seine Jahreshauptversammlung am 2. Februar ruft der BSV das Thema zwar auf. Zu einem Votum soll es dann aber noch nicht kommen. Kostenpflichtiger Inhalt Der Verein sieht die Stadtverwaltung am Zug, letzte Ungereimtheiten zu klären und damit die Grundlage für eine Abstimmung zu schaffen.