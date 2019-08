Projekt in Spanien : Grevenbroicher plant Jakobsweg-Heim

Am Ende des Jakobsweges in Muxia, Galizien, will Ansgar Laufenberg ein Vereinsheim als „Schule des Lebens“ gründen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Ansgar Laufenberg ist Englisch- und Spanischlehrer und stets im Einsatz, um lokale Umweltprojekte anzuschieben. In seinem Sabbat-Jahr wird er international – und möchte eine Zukunftswerkstatt in Spanien gründen.

„Alles ist miteinander verwoben“, sagt er über seine Pläne, in dem spanischen Ort Muxia so etwas wie eine Zukunftswerkstatt für Öko-Interessierte zu errichten. „Muxia ist der heiligste Ort Spaniens und liegt am Ende des Jakobweges.“ Letzteren ist der 49-Jährige selbst gegangen, und in besagter galizischer Ortschaft sollen drei Häuser sowie etwa 15.000 Hektar Drumherum für den Verein „Der bunte Pfeil“ oder auch „La flecha de colores“ erworben werden. „Den Verein haben wir im März gegründet“, 40 Mitglieder zählt er aktuell. „Darunter sind viele Ex-Schüler, die inzwischen studieren oder selbst im Berufsleben stehen“, wie er nicht ohne Stolz auf die enge Verbundenheit zu Mitstreitern der von ihm gegründeten „Nachhaltigkeits-Arbeitsgemeinschaft“, kurz Inag, am „Pascal“ sagt. Was ursprünglich „ganz lokal“ war, soll nun durch den „Bunten Pfeil“ international werden. Der Vereinsname ist nicht zufällig gewählt: So wie der gelbe Pfeil den Jakobsweg markiert, steht er im Vereinsnamen für die gemeinsame Richtung, das bunt bedeutet „offen für alles zu sein“. Also der Natur und Umwelt verpflichtet, aber ohne Ideologie, sicher nicht als Lifestyle-Label und „wir sind nicht dogmatisch, sondern wollen sensibilisieren“.