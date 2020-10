Kindergärten in Grevenbroich : Anmeldungen fürs neue Kita-Jahr laufen

Grevenbroich Wer für sein Kind einen Platz in einer Tagesstätte im nächsten Kindergarten-Jahr sucht, muss im Kita-Navigator jetzt seine Wunsch-Tagesstätten und die gewünschten Betreuungszeiten vormerken.

(cso-) Bis zum neuen Kita -Jahr im August 2021 sind es noch rund neun Monate, Eltern solten sich aber zeitnah um einen Betreuungsplatz für ihr Kind kümmern. Dabei führt kein Weg am Kita -Navigator vorbei. Die Vormerkung in diesem Online-Portal „ist zwingend und sollte zeitnah erfolgen“, erklärt die Stadtverwaltung . Der Kita -Navigator ist für sie ein wichtiges Instrument, um Personal und Finanzmittel einplanen zu können. Eines ist klar: Die Nachfrage nach Plätzen steigt seit Jahren, das Angebot ist trotz neuer Plätze knapp, zudem sucht die Stadt händeringend nach Personal.

Die Plattform zum Vormerken ist unter https://grevenbroich.kita-navigator.org zu finden. Sie richtet sich an alle Eltern, die einen neuen Kita-Platz wünschen oder einen Wechsel anstreben. Sie sollen sich für eine – oder besser – für mehrere Wunsch-Kitas anmelden. Im Portal finden sich Infos zu den 32 Kitas. Zurzeit gibt es im Stadtgebiet 2177 Plätze, darunter 393 für Kinder unter drei Jahren. Wie viele freie Plätze zum neuen Kindergarten -Jahr 2021/2022 bereit stehen, kann de Stadt noch nicht sagen. Die Eltern, deren Kinder bereits in Kitas betreut werden, wurden bereits befragt, ob eine Änderung im Betreuungsumfang gewünscht ist. Unter anderem von deren Rückläufen hängt die Zahl der frei werdenden Plätze ab. Die Plätze werden von allen 32 Kitas einheitlich ab dem 1. Februar 2021 vergeben. Zu den Vergabekritierien gehören etwa Berufstätigkeit der Eltern oder ob eine Mutter oder ein Vater alleinerziehend ist.

Tipps für die Nutzung des Kita.-Navigators hat Rebecca Siebert, Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats: „Die Daten sollten immer aktuell gehalten werden.“ Ein „kleiner Trick“ laut Siebert: Wer 45 Stunden Betreuung in der Woche wünscht, sollte überlegen, auch 35 oder 25 Stunden anzugeben,. Sonst bestehe die Gefahr, „dass man leer ausgeht“, wenn in der gewünschten Kita kein 45-Stunden-Platz zur Verfügung stehe. Was sich der Jugendamtselternbeirat wünscht: „Die Stadt muss mehr in neue Plätze und mehr Personal investieren“, so Siebert. Die Aktion „Klein sucht groß“, bei der die Stadt jetzt in der Fußgängerzone um Verstärkung warb, sei gut. Doch der Beirat hätte sich solche intensiven Bemühungen früher gewünscht..