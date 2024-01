Weiterführende Schulen in Grevenbroich Anmeldungen für Gesamtschulen und Gymnasien starten bald

Eine Entscheidung steht jetzt in vielen Familien an: Auf welche weiterführende Schule soll das Kind nach den Sommerferien wechseln? Noch ist zwar mehr als ein halbes Jahr Zeit, doch Ende Januar sind die Anmeldetermine. In der Stadt stehen fünf weiterführende Schulen zur Auswahl – zwei Gymnasien und drei Gesamtschulen.