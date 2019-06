Flohmarkt in Grevenbroichs Innenstadt : Anmeldungen für Cityflohmarkt sind ab sofort möglich

Gleich im Doppelschlag können Schlossstädter auf Schnäppchenjagd gehen. Dazu plant das Stadtmarketing Grevenbroich zwei Tödelmärkte in der Innenstadt. Neuware ist nicht erlaubt.

Es soll einen größeren Sommertrödelmarkt am 21. Juli sowie eine abgespeckte, nicht minder attraktive Herbstversion am 20. Oktober geben.

Für beide Veranstaltungen gilt: Rares und Schönes darf nur in Form ausrangierter Schätzchen, also als Gebrauchtwaren von privat an Privatiers angeboten werden. Der Verkauf von Neuware ist ausgeschlossen. Wer beim Spektakel, das in der Vergangenheit eine feine Attraktion für die ganze Familie war, mitmachen möchte, kann sich jetzt seinen Stand sichern. Die Organisation übernimmt Ex-Stadtsprecher Robert Jordan zusammen mit dem Trödelexperten Gerd Busch aus Hemmerden in Zusammenarbeit mit „Rock this Town“-Organisatorin Jenny Goergens. Bestandteil des sommerlichen Citytrödelmarktes wird unter anderem eine Kindertrödelfläche mit Kinderschminkaktion auf dem Marktplatz sein.