Neue Schule in Grevenbroich In zehn Tagen starten die Anmeldungen für die dritte Gesamtschule

Dritte Gesamtschule – ja oder nein? Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Spätestens Ende Februar soll Gewissheit herrschen, dann sind (hoffentlich) alle Kinder in Grevenbroich und Umgebung „versorgt“, wenn es um den Besuch einer weiterführenden Schule geht. Die Stadt ist optimistisch, dass bis dahin auch die Zahl von 100 Kindern erreicht wird, die es für die erste Jahrgangsstufe 5 der neuen Gesamtschule braucht. In zehn Tagen jedenfalls startet die Anmeldephase: Ab Samstag, 21. Januar, 9 Uhr, können Eltern ihre Kinder in den Räumen an der Bergheimer Straße anmelden.