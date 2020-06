„Am Gehöft“ in Grevenbroich : Anlieger der Spielstraße für Erhalt von Pollern

Kapellen Kapellen (wilp) Anwohner wollen sich dafür einsetzen, dass die Straße „Am Gehöft“ weiter mit Pollern gesperrt wird. Wie berichtet, hatte die Stadt nach einer einjährigen Testphase eine Umfrage unter 625 Bewohnern des Neubaugebiets gestartet: Nach aktuellen Zahlen, die das Rathaus am Dienstag vorlegte, teilten 418 Bürger ihre Meinung mit. 129 sind für, 288 gegen den Erhalt der Poller.

Isabell Passarge, Sprecherin der Anwohner vom „Gehöft“, hofft darauf, dass sich der Bauausschuss nun nicht am Umfrage-Ergebnis, sondern an den Fakten orientieren wird. „Die Testphase ist gelungen, der befürchtete Quartiersverkehr ist nicht entstanden, die Müllfahrzeuge kommen gut durch und der Umweg von 300 Metern ist in Kauf zu nehmen“, sagt Passarge. Die feststehenden Poller müssten lediglich durch umklappbare Exemplare ausgetauscht werden, um in Notfällen einen weiteren Fluchtweg zu haben.