L 142 bei Langwaden gesperrt Anhänger mit Möhren umgekippt

Gelbe Blinklichter zuckten in der Dunkelheit, Traktoren mit langen Anhängern sperrten am Donnerstagabend die Fahrbahn der L 142 zwischen Langwaden und der Einmündung der Straße aus Richtung Barrenstein ab. Wie die gegen 19.30 Uhr informierte Polizei berichtet, war der Anhänger eines Traktor-Gespanns, das von der K 27 auf die L 142 abbog, umgekippt. Dabei verlor das landwirtschaftliche Fahrzeug mit Möhren beladene Kisten. Der Fahrer war aber nicht allein, mehrere weitere Traktor-Gespanne waren dort unterwegs. Deren Fahrer sorgten mit ihren schweren Fahrzeugen für die Absperrung der Unfallstelle, auch die Polizei rückte an. Als die Straße gegen 20.45 Uhr wieder freigegeben wurde, stand der Anhänger bereits wieder auf seinen Rädern. Zurück blieben einige Kisten mit Möhren abseits der Straße sowie eine lädierte Leitplanke.