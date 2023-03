Überfall auf Getränkmarkt in Grevenbroich Angestellter schlägt bewaffnete Räuber in die Flucht

Ganz schön mutig, dieser Yussef Satici. Als er am Montag Abend zwei bewaffneten Räubern gegenüberstand, dachte der junge Mann nicht im Traum daran, ihren Forderungen nachzukommen. Die Kasse öffnen und alles Bare herausrücken, das kam für den 26 Jahre alten Einzelhandelskaufmann nicht in Frage. Satici langte unter den Tresen, schnappte sich einen Baseballschläger – und schlug die maskierten Ganoven in die Flucht. Es war nicht sein erstes Zusammentreffen mit dunklen Gestalten, die den Getränkemarkt an der Von-Bodelschwingh-Straße überfallen wollten.