Thema im Umweltauschuss in Grevenbroich : Angelfreunde wollen Teich-Biotop retten

Mike Wißdorf am größeren der beiden Angelteiche, der erheblich weniger Wasser führt als in früheren Jahren. Foto: Carsten Sommerfeld

Hülchrath Die beiden Angelteiche bei Hülchrath führen immer weniger Wasser. Ein neuer Brunnen kostet Geld, der Verein hofft auf Hilfe der Stadt.

Versteckt hinter Bäumen liegen die Teiche, Enten steigen am Ufer auf. Idylle pur bieten die beiden Gewässer, die seit Jahrzehnten von den Angelfreunden Hülchrath gepflegt werden. Doch die Biotope sind in Gefahr. Die Teiche zwischen Hülchrath und der L 142 führen immer weniger Wasser, drohen zu verlanden. Der Verein möchte das verhindern, ein neuer Brunnen und eine stärkere Pumpe sollen installiert werden. Die Angelfreunde haben nun die Stadt gebeten, das Projekt mit 10.000 Euro zu unterstützen. Am heutigen Mittwoch befasst sich der Ausschuss für Landschaftspflege und Umweltschutz mit diesem Thema.

„Hier brüten Kanadagänse, sind Enten, Graureiher, Kormoran und Frösche zu finden“, erzählt Mike Wißdorf am See. Der 40-Jährige ist Geschäftsführer der Angelfreunde Hülchrath. Sogar Wildschweine seien an einem der Teiche erschienen „und haben hier ganz schön gewütet“, berichtet Wißdorf. Deutlich zu sehen ist, dass beide Teiche früher erheblich mehr Wasser geführt haben. Um knapp einen Meter ist der Wasserspiegel im größeren See, in dem Karpfen, Barsche und Karauschen leben, mittlerweile gesunken. Der kleinere ist bereits weitgehend verlandet. „Der Brunnen ist alt“, daraus könne nicht mehr ausreichend Wasser gefördert werden, sagt Wißdorf. Zudem ist das Recht zum Pumpen ausgelaufen und soll neu beantragt werden. „Um das Recht wieder zu bekommen, müssen wir ein so genanntes Großes Hydrologisches Gutachten erstellen lassen“, sagt Wißdorf.

Info Angelfreunde Hülchrath pflegen die Teiche Der Verein Die Angelfreunde Hülchrath 1991 haben 27 Mitglieder. Der Jüngste im Verein ist rund 25 Jahre alt, der älteste etwa 75. Gewässerwarte Der Verein hat mehrere Gewässerwirte bestellt, die bei regelmäßigen Rundgängen den Zustand des Gewässers prüfen. Zudem stehen Arbeitsdienste an, um das Gelände zu pflegen, Müll zu beseitigen und Wege in Ordnung zu halten.

Das Gutachten, das zwischen 2500 und 4000 Euro kostet, sei nötig, um mindestens 30.000 bis 50.000 Kubikmeter im Jahr fördern zu können. Zurzeit werde in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde so viel Wasser in den größeren See gepumpt, dass das Gewässer mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden kann. Aus dem kleinen, großteils bereits verschwundenen Teich nebenan wurden die Fische bereits herausgefischt oder umgesetzt.

„Wir wollen diese Biotope hier erhalten“, betont Mike Wißdorf. Dafür seien ein neuer Brunnen und eine leistungsstärkere Pumpe nötig. Der Verein hat für die Arbeiten ein Angebot erstellen lassen, danach würden sich die Kosten auf insgesamt 12.000 Euro belaufen. Viel Geld für einen Verein, dessen 27 Mitglieder jeweils 110 Euro Jahresbeitrag bezahlen. Von den Einnahmen werden Pacht, Strom und bei Bedarf der Fischbesatz bezahlt.

Um die beiden Biotope weiter zu erhalten, „benötigen wir dringend finanziell Hilfe von der Stadt und dem Rat“, heißt es in einem Schreiben der Angelfreunde Hülchrath an den Technischen Beigeordneten Florian Herpel. „Wir sind gezwungen zu handeln, oder müssen die Seen aufgeben“, erklärt der Verein. Er wünscht sich eine Unterstützung von insgesamt 10.000 Euro. Den restlichen Betrag versuche der Verein aus eigener Kraft zu stemmen, sagt Wißdorf.