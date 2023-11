Prozess in Grevenbroich Angeklagte blockiert Kraftwerks-Zufahrt während ihres Gerichtstermins

Am Dienstag ist am Amtsgericht in Grevenbroich die Verhandlung gegen eine 37-jährige Frau aus Kiel fortgesetzt worden, die an der Kohlebahn-Blockade 2021 teilgenommen haben soll. Diesmal wurde jedoch in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt. Denn anstatt im Gerichtssaal zu erscheinen, nahm die Beschuldigte erneut an einer Blockade von RWE-Werksanlagen teil: Gemeinsam mit rund einem Dutzend weiteren Aktivisten versperrte sie sitzend die Hauptzufahrt zum Kraftwerk Neurath.