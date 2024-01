ÖPNV in Grevenbroich Im neuen Jahr sollen neue Linienbusse anrollen

Bei der Mild-Hybrid-Technologie verringern die Linienbusse ihren Emissionsausstoß, in dem sie anfallende Bremsenergie nutzen. Während des Bremsens erzeugt ein Generator elektrische Energie, die in sogenannten Ultracaps gespeichert wird. Bleibt der Wagen an einer Haltestelle oder Ampel stehen, wird aus den Ultracaps Energie für die Belüftung und die Bedienung der Türen verwendet, der Verbrennungsmotor kann für diese Zeit abgestellt werden.