Streit in Grevenbroich : Behncke wirft Landrat „massiven Eingriff“ vor

Streit in Grevenbroich

Im Gustorfer Festzelt vereint, in der Sache zerstritten: Bürgermeister Klaus Krützen (l.) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Zwischen dem Rhein-Kreis und der Stadt Grevenbroich hängt der Haussegen schief. Landrat Petrauschke hat ein Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister Krützen eingeleitet – wegen Beförderungen ohne Absprache.

In der Kontroverse zwischen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Klaus Krützen meldet sich die SPD zu Wort. „Der Landrat hat Sanierungsplan und Haushalt genehmigt. Den Stellenplan jedoch nicht. Damit greift er aus Sicht der SPD unrechtmäßig in die Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit der Stadt ein“, betont Vize-Fraktionschef Holger Holzgräber. „Dieser Landrat agiert rein parteipolitisch.“

Krützen hatte mitgeteilt, dass der Landrat ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet habe. Der Kreis kritisiert, dass die Stadt entgegen einer Auflage Beförderungen ohne Absprache vorgenommen habe. Werde das Verfahren nicht eingestellt, will Krützen gegen eine eventuelle Verfügung klagen. „Ein Landrat muss kooperativ sein und auf Augenhöhe mit den Bürgermeistern zusammenarbeiten“, sagt SPD-Landratskandidat Andreas Behncke „Gerade in diesen Zeiten brauchen die Städte und Gemeinden einen Landrat, der sie unterstützt. Die aus rein politischen Gründen erfolgte Nichtgenehmigung ist ein massiver Eingriff in die Eigenständigkeit der Stadt.“