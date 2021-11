Politik in Grevenbroich : André Dresen führt den größten CDU-Ortsverband

Grevenbroich Beim Ortsverband Grevenbroich standen Wahlen an. André Dresen wurde im Amt bestätigt. Es gibt aber auch Neuerungen im Vorstand.

Der 160 Mitglieder starke Ortsverband Grevenbroich der CDU hat seinen langjährigen Vorsitzenden André Dresen Ende vergangener Woche bei einer Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Der 42-Jährige steht damit für weitere zwei Jahre an der Spitze des stadtweit größten Verbands der Partei. An seiner Seite gibt es nun zwei Stellvertreter: Heike Troles und – neu in dieser Position – Max von Borzestowski. Der Verband hatte sich der Satzung der Kreis-CDU angepasst und entsprechend zwei Stellvertreter bestimmt. Schatzmeisterin im Verband ist Susanne Wasen, Geschäftsführerin Christiane Pellico. Neu ist zudem Rene Kaiser in seiner Funktion als Mitgliederbeauftragter.