Evangelische Kirche in Grevenbroich : „AndersPause“ bietet Auszeit für Frauen

Evangelische Kirche in Grevenbroich

Acht berufstätige Frauen aus Grevenbroich, die sich in der evangelischen Gemeinde kennengelernt haben, haben ein neues Angebot entwickelt: Drei Mal im Jahr laden sie Frauen an einem Samstagmorgen zum gemeinsamen Brunchen ein, zur sogenannten „AndersPause“. Das nächste Treffen ist am 15. Februar im Gemeindezentrum der Orkener Lukaskirche geplant.