Grundschule Kapellen wird erweitert Schulbau mit neuem Raumkonzept

Solche Klassenräume wie im neuen Erweiterungsbau der Grundschule in Kapellen gibt es sonst nirgendwo in Schulen der Stadt: In Gelb, Pastellblau und Pastellgrün sind die Räume gehalten. Geräumige Schrank-Wände und Fächer bieten jede Menge Platz, um Utensilien zu verstauen. Der Hit für Kinder dürfte aber das kleine Spielhaus sein, das Bauleiter Gzim Gjosha aus einer Wandnische herausrollt. An der Wand wird schnell ein Brett als Tischplatte eingesteckt, fertig ist eine kleine Spielecke. Klar: Auch in diesen Räumen sollen Kinder Lesen und Rechnen lernen – morgens. Nachmittags lässt sich der Lernort flugs in eine abwechslungsreiche Spiellandschaft für die offene Ganztagsbetreuung (OGS) verwandeln. Diese multifunktionale Klassenraumgestaltung wurde erstmals bei einem Schulneubau der Stadt verwirklicht.