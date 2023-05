Grevenbroich und Pel en Maas An alter Kasematte in Kessel gemeinsam der Kriegsopfer gedacht

Die Kasematte in Kessel war 1939 als Teil der Maas-Linie zur niederländischen Landesverteidigung gebaut worden. Gleich am ersten Morgen des Westfeldzugs, am 10. Mai 1940, geriet die Kasematte unter Beschuss von deutschen Granaten. Dabei schlug eine durch eine Schießscharte in die Kasematte ein und explodierte. Dadurch wurden zwei der drei niederländischen Soldaten schwer verletzt. Anfang der 1950er Jahre versuchte man die Kasematte durch Sprengung zu beseitigen. Da dies nur unzureichend gelang, beschloss man sie lediglich mit Sand zu bedecken. Erst während der vergangenen drei Jahre wurde sie in mehr als 500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wieder freigelegt.